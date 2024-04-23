Вашингтон пообещал Владимиру Зеленскому "быстрый и мощный" пакет военной помощи, который будет подписан сразу после одобрения сената. Об этом президент Украины написал в своём Телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности", — написал глава киевского режима.

По словам Зеленского,во время разговора он и Байден также обсудили подписание двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и предстоящую конференцию по украинскому конфликту в Бюргенштоке.

Зеленский выразил признательность главе Белого дома за поддержку Киева и "подлинное глобальное лидерство".

Ранее на российские беспилотники "Герань-2" начали устанавливать Телеграм для выявления средств ПВО противника.