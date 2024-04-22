Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 93,2519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.04.2024 : 99,3648
Mash пишет, что на новые беспилотники
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 21:47

Mash пишет, что на новые беспилотники "Герань-2" установят мессенджер Telegram

Месседжер Telegram будет установлен на передовые беспилотники "Герань-2". Об этом сообщает Mash.

Сделано это было для выявления средств ПВО противника. Отмечается, что через приложение будет осуществляться обмен информацией. В новых беспилотниках теперь присутствуют антенны GSM и SIM-карты.

"Герани-2" уже активно применяются в зоне СВО, и еще 6000 единиц готовятся к внедрению на передовой.

Как утверждает Mash, пролетая над украинской территорией, они автоматически подключаются к мобильным сетям и передают телеметрические данные.

Боевая загрузка дронов теперь составляет 90 киллограммов. В "Герани" добавили зажигательные механизмы: при попадании в цель дрон взрывается, разбрасывая горящие осколки.

Как ранее писали в СМИ, новая модификация российского беспилотника "Герань-2" обладает лучшей точностью, системой передачи данных и более мощной боевой частью, из-за чего возможности дрона на поле боя выросли многократно.

Мир

Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана

Войти в российский рейтинг по качеству подготовки в сфере ИИ смогут ВУЗы Узбекистана

Одна из задач альянса в сфере ИИ — обеспечить к﻿ратный рост числа выпускников в сфере ИИ. Для этого бизнес и власть в других странах должны обмениваться опытом.

Читать полностью
Тестовую отправку грузов в Иран по водному маршруту МТК

Тестовую отправку грузов в Иран по водному маршруту МТК "Север - Юг" начали ГТЛК и РЭЦ

По итогам тестовой отправки сформируют конкретные предложения по развитию комплексного водного маршрута в рамках МТК "Север — Юг".

Читать полностью

Общество

Форум молодежных СМИ

Форум молодежных СМИ "Медиадвиж" впервые пройдет в Москве

Обучение будет проходить сразу на нескольких тематических площадках: "Медиаграмотность", "Личный бренд", "Медиа будущего" и другие.

Читать полностью
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи

Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.

Читать полностью

Новости