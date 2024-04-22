Месседжер Telegram будет установлен на передовые беспилотники "Герань-2". Об этом сообщает Mash.
Сделано это было для выявления средств ПВО противника. Отмечается, что через приложение будет осуществляться обмен информацией. В новых беспилотниках теперь присутствуют антенны GSM и SIM-карты.
"Герани-2" уже активно применяются в зоне СВО, и еще 6000 единиц готовятся к внедрению на передовой.
Как утверждает Mash, пролетая над украинской территорией, они автоматически подключаются к мобильным сетям и передают телеметрические данные.
Боевая загрузка дронов теперь составляет 90 киллограммов. В "Герани" добавили зажигательные механизмы: при попадании в цель дрон взрывается, разбрасывая горящие осколки.
Как ранее писали в СМИ, новая модификация российского беспилотника "Герань-2" обладает лучшей точностью, системой передачи данных и более мощной боевой частью, из-за чего возможности дрона на поле боя выросли многократно.
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