В Союзсоцпите рассказали, как помешать комбинатам зарабатывать на здоровье школьников

Проблемы, существующие на рынке соцпитания, обсудили на круглом столе. Участники мероприятия, организованного Союзом социального питания, обсуждали назревшие изменения в профильных правовых актах федерального уровня.

Одна из ключевых задач Союзсоцпита — выделить отрасль соцпитания в самостоятельную сферу экономики. Чтобы это сделать, необходимо внести изменения в "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности".

Участники мероприятия рассказали, что в сфере соцпитания действуют около 100 тысяч учреждений и тысячи производителей продовольственной продукции. Денежный оборот данной сферы достигает более 650 миллиардов рублей. Для сравнения — оборот всех заведений общепита России такой же. Сфера соцпитания значительно выросла с того момента, как был создан классификатор. Тогда школы и детсады нанимали в штат поваров и готовили для детей сами. Сегодня все изменилось.

Отдельное внимание участники круглого стола уделили наценке на пищевую продукцию, реализуемую в школах. Речь об исключении пункта о ее регулировании из федерального законодательства. Сейчас предприятия обязаны укладываться в максимальные нормы наценки, а потому зачастую вынуждены закупать товар на реализацию там, где дороже, а не где дешевле. Благодаря отмене этого ограничения у них появится большая ценовая гибкость.

В Петербурге этот вопрос стоит достаточно остро, поскольку местным комбинатам, чтобы выполнить условия контрактов, выигранных ими, приходится идти на различные ухищрения. Например, занижать энергетическую ценность блюд.

Так, комбинат "Артис-Детское питание" благодаря урезанию порций по энергетической ценности вплоть до 30% только в одной школе может экономить до 350 тысяч рублей в год. Из-за этого дети недоедают и тратят лишние деньги в школьных буфетах, где продаются в основном сладости и мучные изделия. Такая еда вредит детям, но приносит прибыль поставщику.

"Артис" не единственный комбинат, который занимается урезанием порций. В этом журналисты заподозрили и предприятие "Серна", обслуживающее детские сады. Дети получают питание на сумму втрое ниже рекомендованной. Представители СМИ обратили внимание на этот комбинат после его победы в тендерах, где он занизил начальную цену контракта на 67%. В итоге воспитанникам детского сада №20 достается питание на 11 миллионов вместо рекомендованных 33 миллионов. Соответственно и меню в этом детском саду уже не может отвечать нормам.