"Серна" поставляет продукты в детсады на сумму втрое ниже рекомендованной

Один из лидеров рынка соцпитания Петербурга комбинат "Серна" уменьшает порции и занижает энергетическую ценность блюд в детском саду № 20 Калининского района. Такое положение дел стало следствием демпинга начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в ходе аукциона.

В прошлом году пищевик принял участие в двух конкурсах на обслуживание шести дошкольных учреждений Калининского района. И в том и в другом случае единственным предприятием, составившим ему конкуренцию, стал "Артис-Детское питание". Данный поставщик также не раз прибегал к резкому занижению цен контрактов ради победы в тендере.

В ходе первых торгов "Артис" занизил начальную стоимость контракта на 47%. Цена упала с 84,6 до 44,4 млн рублей. Во втором конкурсе НМЦК была снижена на 33%. Однако этого не хватило для победы, так как "Серна" занизила этот показатель еще сильнее — на 67% и 57% соответственно.

То есть получается, что воспитанники детского сада № 20 получают питание лишь на 11 млн рублей, вместо 33 запланированных. В связи с этим представители СМИ задались вопросом, насколько качественная продукция поставляется в дошкольное учреждение с учетом урезания запланированных расходов в три раза.

Нельзя не отметить тот факт, что совладелица "Серны" Наталия Сорокина не раз утверждала, что ее предприятие якобы не может себе позволить снижение цены более чем на 35%.

"По одному лоту мы вынуждены были снизиться, только в одном учреждении, на 35%. Дальше ниже мы не можем идти. У нас есть специальная команда, которая всё это рассчитывает, наши риски. Мы вынуждены были снизится, чтобы не пустить на рынок непорядочных каких-то непонятно кого", — заявляла она.

Журналисты изучили меню вышеупомянутого детского сада и выяснили, что множество блюд, приготовленных на завтрак, не соответствуют рекомендациям. Например, воспитанникам подают только 120 грамм каши, но по СанПиН полагается 130-150 грамм.

Требования регламента установлены для того, чтобы повысить роль здорового питания. Если их игнорировать, то это может привести к ухудшению здоровья детей и появлению случаев массовых отравлений.

Отклонения от нормы также были выявлены в порциях по жирам, белкам и углеводам.

Если изучить приложение №10 к регламенту питания, то станет понятно, что нехватка белка в порциях составляет 12%, углеводов -10%, жиров — 18%.

Урезание порций любому комбинату помогает экономить миллионы рублей. Однако нельзя исключать, что предприятие идет на такое от безысходности, так как допустило просчет и теперь не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

В первую очередь подобные действия отражаются на детях, вынужденных питаться урезанными порциями. В итоге возникает рост числа жалоб, как от самих учащихся, так и от их родителей.

Сотрудники УФАС продолжают инспектировать комбинаты, обслуживающие школы и детские сады Петербурга. Ранее они выявили сразу несколько комбинатов, принимавших участие в картельном сговоре в период с 2018 по 2020 год в Калининском районе. Предприятия могли создавать видимость конкуренции с целью поддержания цен на торгах.

Все это говорит о необходимости пересмотреть правила проведения тендеров. Ключевую роль должен играть не ценовой, а качественный критерий. Кроме того, надзорные ведомства должны более пристально следить за поставщиками, пойманными на участии в картельных сговорах.