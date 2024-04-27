Участь главы киевского режима Владимира Зеленского однозначно предрешена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в эфире программы программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Полный выпуск передачи покажут в воскресенье на телеканале.
"Москва. Кремль. Путин" — политический журнал, авторами которого являются журналисты Владимир Соловьёв и Павел Зарубин. В еженедельныъ выпусках программы рассказывается о последних событиях в жизни Кремля.
Ранее Зеленский заявил о возможном обсуждении с Россией урегулирования конфликта на Украине. При этом кураторы из НАТО потребовали от лидера киевского режима мобилизовать ещё 250 тысяч украинцев для продолжения боевых действий с Россией.
Фото: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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