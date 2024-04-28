Кофейная смесь была названа AI-conic. Финляндия, известная высоким потреблением кофе (12 кг на человека в год), стала местом разработки этого купажа.
ИИ выбрал четыре вида зёрен: главный из Бразилии и дополнительные из Колумбии, Эфиопии и Гватемалы, и затем разработал уникальную смесь, удовлетворяющую вкусы кофейных гурманов, и оформил этикетку с описанием вкуса как "хорошо сбалансированная смесь сладости и спелых фруктов".
Пробная обжарка показала, что смесь идеальна, и доработки не требуются. Этот проект демонстрирует новые возможности ИИ в разработке уникальных продуктов, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Go2africa (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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