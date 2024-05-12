Статус-кво американского доллара как мировой резервной валюты под серьёзной угрозой из-за просчета США при введении санкций против России, считает экс-главный экономист CIBC World Markets Джефф Рубин.

По оценке экономиста, монетарные власти Соединенных штатов не смогли сформировать объективную аналитику в отношении последствий введения в отношении русских беспрецедентного пакета рестрикций.

Значительная часть международных экспертов уже констатирует, что политика США и ЕС приводит к ослаблению доллара, из-за чего тот уже потерял пятидесятилетний статус мировой нефтевалюты. В будущем это может привести к смещению доллара как единственной резервной валюты в мире.

Расчеты за газ тоже постепенно уходят в более стабильные средства платежа. На этом фоне интеграция сотрудничества между РФ и КНР очевидно будет только нарастать. Этому будет способствовать как расширение блока стран БРИКС, так и внутриблоковое сотрудничество сторон, пишет ТАСС. Как следствие, и во взаимных расчетов американские деньги будут сходить на нет.

Фото: Майкл Маркович