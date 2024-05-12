Сильный паводок и заморозки первой декады мая скорректировали прогнозы на урожай в России и вызвали рост цен на пшеницу на мировых рынках, сообщает Bloomberg. Сводки Росгидромета оказывают влияние на колебание биржевых индексов по части продуктовых фьючерсов.
В итоге, по последним котировкам, стоимость злакового зерна на мировом рынке увеличилась до максимумов августа 2023 года. Контракты на пшеницу будущего урожая на Чикагской товарной бирже взлетели до максимумов августа прошлого года, сообщает Bloomberg.
Помимо майских заморозков, на стоимость стратегического товара влияет и малое количество осадков на юге нашей страны, эти вводные также берутся в расчет.
Природные вызовы коснулись этой весной не только России. Из-за крайне дождливой весны проблемы возникли во Франции, Великобритании и Германии - там замедлилась посевная, а США и Австралию мучает продолжительная засуха.
Фото: Пресс-служба губернатора Тульской области
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