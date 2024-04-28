Lean Mobility представила новый компактный электромобиль Lean3, разработанный совместно с японскими и тайваньскими производителями. Этот электрокар, занимающий лишь треть пространства стандартного автомобиля, предназначен для двух пассажиров и оснащен кондиционером и системой Active Lean с гироскопом для стабильности на поворотах.
Проект получил финансирование в размере 51 млн долларов от тайваньских инвесторов и планируется выпустить 50 000 электрокаров к 2025 году. Lean3 позиционируется как экологически чистая и бюджетная альтернатива городскому транспорту, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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