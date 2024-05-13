Правнучку советского летчика Валерия Чкалова объявили в уголовный розыск, данные ее карточки появились в базе данных МВД.
Против Дарьи Богдановой раннее было заведено дело о призывах к терроризму, заявил источник РИА Новости.
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Forbes: Наступление ВС РФ на Севере может оказаться коварной ловушкой
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