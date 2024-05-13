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Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:05

Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск

Правнучку советского летчика Валерия Чкалова объявили в уголовный розыск, данные ее карточки появились в базе данных МВД.

Против Дарьи Богдановой раннее было заведено дело о призывах к терроризму, заявил источник РИА Новости.

Фото: www.panoramio.com/Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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