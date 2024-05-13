В Грузии в ходе митинга задержали трех иностранных граждан: одного гражданина РФ и двоих граждан США

13 мая в Тбилиси сотрудники правопорядка задержали около 20 митингующих, среди которых были гражданин РФ и двое граждан США. Выяснилось, что митинг был организован в связи с принятием законопроекта об иностранных агентах.

Митингующие собрались у грузинского парламента, чтобы воспрепятствовать депутатам принять и обсудить данный законопроект в третьем чтении. Полиция вовремя прибыла на место проведения незаконной акции и оттеснила протестующих. Уже стало известно, что законопроект был принят юридическим комитетом в третьем чтении.

Ранее против данного законопроекта высказалось ряд политиков, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, члены местной оппозиции, а также западные политики, которые заявили, что законопроект выступит серьезным барьером на пути вступления Грузии в ЕС.

Фото: flickr.com/Jelger Groeneveld (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)