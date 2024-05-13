В Грузии в ходе митинга задержали трех иностранных граждан: одного гражданина РФ и двоих граждан США

13 мая в Тбилиси сотрудники правопорядка задержали около 20 митингующих, среди которых были гражданин РФ и двое граждан США. Выяснилось, что митинг был организован в связи с принятием законопроекта об иностранных агентах.
Митингующие собрались у грузинского парламента, чтобы воспрепятствовать депутатам принять и обсудить данный законопроект в третьем чтении. Полиция вовремя прибыла на место проведения незаконной акции и оттеснила протестующих. Уже стало известно, что законопроект был принят юридическим комитетом в третьем чтении.
Ранее против данного законопроекта высказалось ряд политиков, в том числе и президент Грузии Саломе Зурабишвили, члены местной оппозиции, а также западные политики, которые заявили, что законопроект выступит серьезным барьером на пути вступления Грузии в ЕС.
Фото: flickr.com/Jelger Groeneveld (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Варшава отменила переговоры с Киевом по сельскому хозяйству из-за коррупции
Украинских переговорщиков по вопросам сельского хозяйства уличили в коррупции.
Танюг: жена Вучича принимает в Белграде Елену Зеленскую
Супруга президента Сербии Тамара принимает жену Зеленского в Белграде.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.