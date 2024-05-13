Варшава отменила намеченные на 14 мая переговоры с Киевом по вопросам сельского хозяйства. Причиной стали обвинения ряда украинских переговорщиков в коррупционной деятельности, заявил изданию Dziennik Gazeta Prawna замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.
В Грузии в ходе митинга задержали трех иностранных граждан: одного гражданина РФ и двоих граждан США
13 мая в Тбилиси сотрудники правопорядка задержали около 20 митингующих, среди которых были гражданин РФ и двое граждан США. Выяснилось, что митинг был организован в связи с принятием законопроекта об иностранных агентах.
Танюг: жена Вучича принимает в Белграде Елену Зеленскую
Супруга президента Сербии Тамара принимает жену Зеленского в Белграде.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.
Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии
Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.