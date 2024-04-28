Автоэксперт Максим Соколов предупредил, что пыльца, пыль и грязь, появляющиеся в воздухе весной, могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Особенно опасна пыльца растений, которая может вызывать коррозию.
Попадание этих частиц в воздушный фильтр и систему кондиционирования может ухудшить эффективность охлаждения мотора, способствовать износу тормозных дисков и колодок, а также вызвать аллергию у водителя и пассажиров. Соколов советует чаще мыть автомобиль, использовать защитные кожухи, своевременно проводить техническое обслуживание и надевать чехлы на сиденья для защиты от пыльцы, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/ATI1999 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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