На конкурсе "Евровидение-2024" лидером голосования стал швейцарский рэпер Nemo с песней The Code. Мероприятие завершилось накануне в шведском Мальмё. Главный приз песенных состязаний, хрустальный микрофон, победитель в финале благодарственной речи разбил, впрочем, организаторы подарили музыканту новый трофей.

Вокалист из Хорватии Марко Пуришич, известный как Бэби Лазанья, с композицией Rim Tim Tagi Dim добился второго результаты среди участников смотра. Замкнули тройку украинские участники рэп-исполнительница Alyona Alyona (подлинное имя Алена Савраненко) и исполнительница-блогер Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Фото: когдогблог