На конкурсе "Евровидение-2024" лидером голосования стал швейцарский рэпер Nemo с песней The Code. Мероприятие завершилось накануне в шведском Мальмё. Главный приз песенных состязаний, хрустальный микрофон, победитель в финале благодарственной речи разбил, впрочем, организаторы подарили музыканту новый трофей.
Вокалист из Хорватии Марко Пуришич, известный как Бэби Лазанья, с композицией Rim Tim Tagi Dim добился второго результаты среди участников смотра. Замкнули тройку украинские участники рэп-исполнительница Alyona Alyona (подлинное имя Алена Савраненко) и исполнительница-блогер Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.
Фото: когдогблог
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