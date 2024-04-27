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ПВО России за ночь сбили 68 беспилотников над Краснодарским краем и Крымом
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  • Опубликована сегодня в 10:13

ПВО России за ночь сбили 68 беспилотников над Краснодарским краем и Крымом

За минувшие сутки над Краснодарским краем и Крымом российские средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Два из них уничтожили над Крымским полуостровом.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации пресс-службы Минобороны.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод нет.

В Славянском районе в результате атаки девяти вражеских беспилотников повреждена ректификационная колонна на территории местного НПЗ, позже там же загорелся сепаратор. Возгорание на площади пять квадратных метров ликвидировано.

Фото: Фото: vitalykuzmin.net/Кузьмин Виталий Владимирович (Creative Commons Share Alike 4.0.)

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