За минувшие сутки над Краснодарским краем и Крымом российские средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Два из них уничтожили над Крымским полуостровом.

"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края были уничтожены и перехвачены 66 украинских БПЛА, еще два БПЛА были уничтожены над Крымским полуостровом", — говорится в публикации пресс-службы Минобороны.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающий завод нет.

В Славянском районе в результате атаки девяти вражеских беспилотников повреждена ректификационная колонна на территории местного НПЗ, позже там же загорелся сепаратор. Возгорание на площади пять квадратных метров ликвидировано.

Фото: Фото: vitalykuzmin.net/Кузьмин Виталий Владимирович (Creative Commons Share Alike 4.0.)