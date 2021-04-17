Тысячи петербуржцев присоединились к акции против рейдерского захвата "КСП Красносельский"

После фейковых публикаций "Фонтанки" о якобы найденной антисанитарии на пищекомбинате "КСП Красносельского района" предприятие оказалось закрыто Роспотребнадзором. Петербуржцы не стали мириться с такой ситуацией в духе "лихих 90-х" и запустили в соцсетях акцию в поддержку предприятия. Активисты оставляют посты с хештегами #держисьКСП или #держисьКрасносельский.
Уже тысячи пользователей Сети поддержали идею. В основном это родители школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, которым оказывает услуги "КСП Красносельского района". Люди уверены, что комбинат голословно обвинили в нарушениях санитарных норм на производстве.
В мероприятии принял участие депутат Законодательного собрания Петербурга Вадим Войтановский. По его словам, компанию могли попытаться дискредитировать конкуренты.
Записью с личной страницы Войтановского во "ВКонтакте" поделились другие пользователи. Некоторые назвали ситуацию вокруг "КСП Красносельского района" попыткой рейдерского захвата.
Участие в акции можно принять не только во "ВКонтакте", но и в соцсетях Twitter и "Одноклассники". В них также появляются посты в поддержку комбината.
Генеральный директор "КСП Красносельского района" Ростислав Савинов опроверг информацию из материала "Фонтанки" о нарушениях санитарных норм на предприятии. Он опубликовал соответствующее видеообращение.
А Сергей Лазарев, исполнительный директор комбината провел экскурсию для представителей прессы. Сотрудники СМИ лично убедились в отсутствии нарушений санитарных норм на производстве. Опубликованные фото подтвердили, что предприятие содержат в чистоте и порядке. Сейчас предприятие направило жалобу на "Фонтанку" и петербургский Роспотребнадзор в генеральную прокуратуру.
Сотрудники "КСП Красносельского района" предложили СМИ детально освещать работу пищеблоков. Они рассказали о своем добросовестном отношении к труду. Журналистов пригласили посетить столовые в учебных заведениях.
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