СМИ Петербурга убедились в отсутствии нарушений на пищекомбинате "КСП Красносельского района"

Во вторник, 13 апреля, руководство комбината "КСП Красносельского района" устроило пресс-конференцию для журналистов, которые смогли самостоятельно убедиться в отсутствии нарушений санитарных требований, о наличии которых раннее заявило издание "Фонтанка".

В статье этого СМИ утверждалось, что комбинат "КСП Красносельского района" работает в условиях антисанитарии и располагается в Петербурге на улице Наличной, 32, лит. А, корпус 1. Однако известно, что "КСП Красносельского района" на самом деле расположено на улице Партизана Германа, д. 5, а по указанному "Фонтанкой" адресу можно обнаружить "КСП Василеостровского района".

Представители "КСП Василеостровского района" быстро опровергли порочащую информацию, организовав "инспекцию" для журналистов, где они смогли лично исследовать помещение на наличие описанных в статье нарушений, которых в действительности не оказалось.

Исполнительный директор АО "КСП Красносельского района" Сергей Лазарев рассказал, что у них уже была проверка Роспотребнадзора как вчера, так и сегодня, инспекторы наведались сразу в 10 учебных учреждений, которые комбинат обслуживает. Лазарев отметил, что столь пристальное внимание отвлекает от работы.

Однако несмотря на то, что "Фонтанка" писала об антисанитарных условиях на предприятии, журналисты смогли отлично рассмотреть каждое помещение и убедиться, что внутри все соответствует нормам СанПиН.

Фотографии, которые опубликовали присутствовавшие на экскурсии журналисты, свидетельствуют о том, что вся территория предприятия содержится в идеальном порядке и чистоте.

При комбинате есть столовая, которая доступна для посещений местными жителями, а пенсионерам там выдают обеды по талонам. Журналисты побеседовали с последними и выяснили, что те никогда не видели каких-либо нарушений со стороны предприятия, хотя обедают там почти каждый день. По словам опрошенных, обеды всегда вкусные и разнообразные. На вопрос журналистов о том, бывало ли им нехорошо после приема пищи в этой столовой, пенсионеры ответили отрицательно и подчеркнули, что им обеды нравятся. Люди высказали благодарность в адрес сотрудников комбината, отметив их профессионализм.

В итоге оказалось, что сведения, опубликованные "Фонтанкой" о "КСП Красносельского района" не соответствуют действительности. Кроме того, сложившаяся ситуация на рынке школьного питания в Петербурге сейчас напряженная — назревает передел рынка. В связи с этим, есть вероятность, что издание может работать в чьих-то частных интересах.