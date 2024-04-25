Президент Владимир Зеленский во время своего интервью телеканалу Fox News сообщил, что результат сегодняшнего противодействия между Россией и Украиной можно многим не понравиться. Однако он настаивает, что победа должна остаться за украинцами.

- Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что недавно западная пресса раскритиковала новую помощь Запада Киеву, считая, что даже такое финансирование не поможет победе. Максимум, на что это рассчитано - просто удержание позиций.