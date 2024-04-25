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Зеленский: исход конфликта с Россией может не понравиться многим
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:51

Зеленский: исход конфликта с Россией может не понравиться многим

Президент Владимир Зеленский во время своего интервью телеканалу Fox News сообщил, что результат сегодняшнего противодействия между Россией и Украиной можно многим не понравиться. Однако он настаивает, что победа должна остаться за украинцами.

- Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы, - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что недавно западная пресса раскритиковала новую помощь Запада Киеву, считая, что даже такое финансирование не поможет победе. Максимум, на что это рассчитано - просто удержание позиций.

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