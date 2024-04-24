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Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:20

Запад считает, что помощь США никак не поможет положению ВСУ

Издание Politico опубликовало статью, в которой раскритиковало помощь США Киеву. По мнению авторов статьи, результат, на который можно рассчитывать, не слишком радужный. Максимум, что можно ожидать - это укрепление иссякающих ресурсов, но на контрнаступление рассчитывать не приходится.

Авторы статьи подчеркнули, что Киеву "точно не хватит сил, чтобы самому перейти в наступление". В пример привели и слова бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, где он сообщает, что контрнаступление было слишком разрекламировано Западом, а существенная помощь так и не была реализована.

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