Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год" сообщил о неутешительных перспективах. По его словам, из-за сложной ситуации на передовой, Украина рискует остаться без части земель.
- Давление на фронте очень сильное, - сказал он. - Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей.
Напомним, что не так давно российские бойцы освободили Авдеевку. Там уже оценили стоимость работ по восстановлению населенного пункта - в этом принимал участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Словакия дала прогноз по поводу будущей встречи политиков из-за ситуации на Украине
Фицо считает, что Запад будет продолжать эскалацию конфликта.
Samsung анонсировала выпуск своего первого смарт-кольца Galaxy Ring
Компания Samsung запланировала представление смарт-кольца до конца февраля в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне.
Художники из разных стран украсят Сочи к фестивалю
Международные художники из различных стран, включая Испанию, Италию, Мексику и Казахстан, приняли участие в украшении жилых зданий в рамках фестиваля "Новые формы", проводимого в Сириусе, Сочи.
Нутрициолог Кузина раскрывает вредные пищевые привычки, которые могут стать причиной образования целлюлита
В своих рекомендациях Екатерина Кузина подчеркивает важность правильного питания и избегания определенных продуктов.