Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции "Украина. 2024 год" сообщил о неутешительных перспективах. По его словам, из-за сложной ситуации на передовой, Украина рискует остаться без части земель.

- Давление на фронте очень сильное, - сказал он. - Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей.

Напомним, что не так давно российские бойцы освободили Авдеевку. Там уже оценили стоимость работ по восстановлению населенного пункта - в этом принимал участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.