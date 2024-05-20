НАТО выразило свои соболезнования народу Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета.

Официальный представитель альянса в своем сообщении в соцсетях подчеркнул солидарность с иранским народом в связи с этим несчастным случаем.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел катастрофу в районе Верзеган провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

На следующее утро вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации. В течение50 дней до проведения новых выборов обязанности президента Ирана будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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