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НАТО выразило соболезнование народу Ирана
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:37

НАТО выразило соболезнование народу Ирана

НАТО выразило свои соболезнования народу Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета.

Официальный представитель альянса в своем сообщении в соцсетях подчеркнул солидарность с иранским народом в связи с этим несчастным случаем.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел катастрофу в районе Верзеган провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны.

На следующее утро вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента и его делегации. В течение50 дней до проведения новых выборов обязанности президента Ирана будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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