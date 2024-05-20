Молдавские власти продолжают гонения пророссийских активистов. Сегодня в аэропорту Кишинёва сообщается в ТГ-канале RT, задержали пассажиров. Вероятная причина в том, что они недавно посещали Россию, отметка о пересечни границы с котрой есть у них в паспорте.
Люди прилетели рейсом из Стамбула. Их допрашивают. "Свободу", - скандируют некоторые
Сообщается, что среди задержанных в аэропрту, также находятся пассажиры с детьми и беременные женщины. Некоторым потребовалась помощь медиков.
Ранее, 23 апреля в Кишиневе вернувшиеся из России участники съезда поппозиции также получили проблемы при пересечении границы.
Фото: commons.wikimedia.org/Jekader (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
НАТО выразило соболезнование народу Ирана
НАТО выразило свои соболезнования народу Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета.
В США призывают ВСУ использовать иностранное ПВО по целям в небе России
Бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус высказал мнение в интервью CNN о том, что Вашингтон должен разрешить Украине использовать американские системы противовоздушной обороны для поражения целей в российском воздушном пространстве.
В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов
Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".