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Пассажиры, недавно посещавшие Россию, задержаны в аэропорту Кишинёва
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:14

Пассажиры, недавно посещавшие Россию, задержаны в аэропорту Кишинёва

Молдавские власти продолжают гонения пророссийских активистов. Сегодня в аэропорту Кишинёва сообщается в ТГ-канале RT, задержали пассажиров. Вероятная причина в том, что они недавно посещали Россию, отметка о пересечни границы с котрой есть у них в паспорте.

Люди прилетели рейсом из Стамбула. Их допрашивают. "Свободу", - скандируют некоторые

Сообщается, что среди задержанных в аэропрту, также находятся пассажиры с детьми и беременные женщины. Некоторым потребовалась помощь медиков.

Ранее, 23 апреля в Кишиневе вернувшиеся из России участники съезда поппозиции также получили проблемы при пересечении границы.

Фото: commons.wikimedia.org/Jekader (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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