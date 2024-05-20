Молдавские власти продолжают гонения пророссийских активистов. Сегодня в аэропорту Кишинёва сообщается в ТГ-канале RT, задержали пассажиров. Вероятная причина в том, что они недавно посещали Россию, отметка о пересечни границы с котрой есть у них в паспорте.

Люди прилетели рейсом из Стамбула. Их допрашивают. "Свободу", - скандируют некоторые

Сообщается, что среди задержанных в аэропрту, также находятся пассажиры с детьми и беременные женщины. Некоторым потребовалась помощь медиков.

Ранее, 23 апреля в Кишиневе вернувшиеся из России участники съезда поппозиции также получили проблемы при пересечении границы.

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