Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин визуально оценил фронт работ по восстановлению Авдеевки. Для этого он приехал в населенный пункт, сообщается в его личном Телеграм-канале.
- Сегодня получилось попасть в Авдеевку, - сказал Пушилин в своем видеообращении. - Работы здесь много, безусловно.
Работа предстоит не только над разминированием территорий, но и над восстановлением города. Сейчас власти собирают информацию об обстановке, чтобы составить грамотный план. На данный момент над коксохимическим заводом в Авдеевке развевается российский флаг, установленный во время взятия города.
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