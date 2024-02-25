Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин визуально оценил фронт работ по восстановлению Авдеевки. Для этого он приехал в населенный пункт, сообщается в его личном Телеграм-канале.

- Сегодня получилось попасть в Авдеевку, - сказал Пушилин в своем видеообращении. - Работы здесь много, безусловно.

Работа предстоит не только над разминированием территорий, но и над восстановлением города. Сейчас власти собирают информацию об обстановке, чтобы составить грамотный план. На данный момент над коксохимическим заводом в Авдеевке развевается российский флаг, установленный во время взятия города.