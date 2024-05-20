Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что российские военные теперь чрезвычайно быстро реагируют на угрозы со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
Меркурис уточнил, что российская артиллерия и авиация теперь полностью интегрированы в систему оперативного командования, что позволяет им реагировать на присутствие украинских войск или их позиции в кратчайшие сроки, используя информацию от разведывательных средств, включая беспилотники, спутники и другие источники.
По словам эксперта, эти улучшения подтверждаются оперативными сводками о значительном количестве уничтоженной украинской техники и различных видов вооружений.
В понедельник координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, цитируя своих коллег, сообщил РИА Новости о том, что Вооруженные силы России нанесли удар по ангарам в Очакове в Николаевской области Украины, где ВСУ скрывали установки РСЗО HIMARS.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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