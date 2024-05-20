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Лукашенко: Необходимо пресекать работу иностранных спецслужб
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:51

Лукашенко: Необходимо пресекать работу иностранных спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением о необходимости решительных мер по противодействию деятельности иностранных спецслужб на территории страны.

В понедельник он провел совещание, посвященное кадровым вопросам в структурах органов государственной безопасности.

На совещании Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти должны своевременно выявлять и нейтрализовать различные угрозы и негативные тенденции, направленные против государства, активно противодействуя деятельности иностранных спецслужб на своей территории.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)﻿

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