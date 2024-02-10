Бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный разместил у себя в Telegram-канале информацию о своем нынешнем положении. По словам военного, на данный момент у нет никаких должностей. При этом он отметил, что получение звания Героя Украины стало для него большой честью.

- Честь и ответственность. Вот что я чувствую перед каждым защитником Украины, несмотря на то, что не занимаю сейчас должностей, - говорится в сообщении.

Напомним, что в отставку Залужный был отправлен 8 февраля, а на его должность был назначен генерал-полковник Александр Сырский, которого солдаты ВСУ называют "Мясник" и "Груз 200".