Бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный разместил у себя в Telegram-канале информацию о своем нынешнем положении. По словам военного, на данный момент у нет никаких должностей. При этом он отметил, что получение звания Героя Украины стало для него большой честью.
- Честь и ответственность. Вот что я чувствую перед каждым защитником Украины, несмотря на то, что не занимаю сейчас должностей, - говорится в сообщении.
Напомним, что в отставку Залужный был отправлен 8 февраля, а на его должность был назначен генерал-полковник Александр Сырский, которого солдаты ВСУ называют "Мясник" и "Груз 200".
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