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«Мясник» и «Генерал 200»: почему у нового главкома ВСУ такие прозвища
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:02

«Мясник» и «Генерал 200»: почему у нового главкома ВСУ такие прозвища

Издание Politico рассказало том, почему у нового главкома ВСУ Александра Сырского прозвища «Мясник» и «Генерал 200». Все дело в ужасных потерях, которые войска понесли под его командованием.

- Украинские войска дали Сырскому ужасное прозвище: «Мясник», - пишут авторы публикации.

Сырский сменил на этой должности Валерия Залужного. Боййф ВСУ уже рассказывали другому изданию, что не поддерживают политику Сырского недолюбливают его. Например, новому главкому напоминают про операцию в Бахмуте. Там он держал войска под огнем достаточно продолжительное время, пр этом город не был стратегически важным объектом. В итоге армия понесла большие потери в виде убитых и раненых.

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