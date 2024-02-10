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Захарова назвала реакцию Запада на интервью Путина
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:32

Захарова назвала реакцию Запада на интервью Путина "истерикой"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем впечатлении о реакции западных политиков на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По мнению Захаровой, комментарии США только доказывают лживость их подходов.

- Вот посмотрите, у них же случилась истерика - Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: "Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью", - сообщила Захарова.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что был шокирован реакцией простых американцев на интервью. По его словам, людей просто обманывали, скрывая от них настоящее положение вещей.

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