Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем впечатлении о реакции западных политиков на интервью президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. По мнению Захаровой, комментарии США только доказывают лживость их подходов.
- Вот посмотрите, у них же случилась истерика - Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: "Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью", - сообщила Захарова.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что был шокирован реакцией простых американцев на интервью. По его словам, людей просто обманывали, скрывая от них настоящее положение вещей.
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