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Кадырова шокировала реакция простых американцев на интервью с Путиным
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:56

Кадырова шокировала реакция простых американцев на интервью с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поинтересовался реакцией простых американцев на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое провел американский журналист Такер Карлсон. По словам Кадырова, она шокирующая, так как большинство людей даже не подозревали, как на самом деле выглядит ситуация.

- Мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ, - написал глава Чечни в своем Телеграм-канале.

Также Кадыров отметил бурную реакцию западных СМИ. Он уверен, что такая истерика вызвана тем, что издания "годами очерняли образ Путина и вливали в уши аудитории прозападную либерально-демократическую ложь".

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