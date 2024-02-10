Глава Чечни Рамзан Кадыров поинтересовался реакцией простых американцев на интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, которое провел американский журналист Такер Карлсон. По словам Кадырова, она шокирующая, так как большинство людей даже не подозревали, как на самом деле выглядит ситуация.
- Мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ, - написал глава Чечни в своем Телеграм-канале.
Также Кадыров отметил бурную реакцию западных СМИ. Он уверен, что такая истерика вызвана тем, что издания "годами очерняли образ Путина и вливали в уши аудитории прозападную либерально-демократическую ложь".
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