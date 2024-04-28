В Киеве прозвучал звук взрыва. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Другие подробности не уточняются.

По данным СМИ, в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога. При этом в самой столице она не объявлена.

Незадолго до этого сообщалось о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье и Константиновке в ДНР. Минувшей ночью взрывы прогремели в Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал о "динамичной обстановке" и отступлении украинской армии на нескольких направлениях фронта.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (Creative Commons Attribution 4.0 International).