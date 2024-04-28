В Киеве прозвучал звук взрыва. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua". Другие подробности не уточняются.
По данным СМИ, в Киевской и Черкасской областях звучит воздушная тревога. При этом в самой столице она не объявлена.
Незадолго до этого сообщалось о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье и Константиновке в ДНР. Минувшей ночью взрывы прогремели в Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях Украины.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал о "динамичной обстановке" и отступлении украинской армии на нескольких направлениях фронта.
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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