Компания TECNO запустила в России продажи новой линейки смартфонов CAMON 30, включающую четыре модели: CAMON 30 Premier 5G, CAMON 30 Pro 5G, CAMON 30 5G и CAMON 30.

Эти устройства обладают продвинутыми фото- и видеовозможностями.

Флагман модели, CAMON 30 Premier 5G, оснащен четырехдатчиковой камерой по 50 Мп для каждой и поддержкой видеосъемки 4К. Его процессор — MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, экран — LTPO AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой.

CAMON 30 Pro 5G также имеет основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и аналогичные характеристики процессора и памяти. Младшие модели, CAMON 30 5G и CAMON 30, предлагают основные и фронтальные камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией и автофокусом соответственно, а также аналогичные опции аккумулятора.

Уже на старте продаж смартфоны доступны по специальным ценам через официальных партнеров бренда, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Paula Fenness (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)