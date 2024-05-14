Президенту Российской Федерации Владимиру Путину предстоит посещение Китая, на которое подготовлен значительный объем двусторонних документов, включая коммерческую составляющую, как сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков журналистам.

Согласно Ушакову, планируется подписать 11 межправительственных документов в присутствии глав, но помимо этого также будет ратифицировано множество других соглашений и документов, включая те, которые имеют коммерческую природу, однако это будет происходить без участия лидеров.

Главы государств намерены подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества между Россией и Китаем в свете 75-летия установления дипломатических связей между двумя странами.

Ушаков отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений (между Россией и Китаем), и в связи с этим будет принят подробный документ об объеме более 30 страниц, в котором будет освещена уникальная природа двусторонних отношений, будут указаны дальнейшие направления развития всего спектра двусторонних связей, а также подчеркнута ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического мирового порядка.

Кроме того, по словам Ушакова, в ходе восьмого российско-китайского ЭКСПО, участие в церемонии открытия которого примет президент России, будут также подписаны межрегиональные соглашения.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿