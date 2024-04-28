Динамическая смена обстановки на фронте порождает неоднозначное понимание ситуации, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своём Телеграм-канале.

Главком пояснил, что в течение суток отдельные позиции могут переходить "из рук в руки" по нескольку раз.

Сырский подтвердил отступление ВСУ из Бердычей и Семёновки на авдеевском направлении и Новомихайловки под Марьинкой. По словам военного, сложнее всего украинской армии приходистя на покровском и кураховском направлениях, где идут ожесточенные бои. ВСУ перебрасывают туда свежие бригады, чтобы восполнить потери.

"Противник на этих направлениях задействовал до четырёх бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово", — написал он.

Главнокомандующий отметил, что обстановка в Запорожской и Херсонской областях остаётся напряжённой. Сырский сообщил об отсутствии признаков подготовки к наступлению на севере Украины и указал на то, что российская армия наращивает силы и перегруппировывается на харьковском направлении.

По словам главкома ВСУ, продолжается ротация боевых частей, чтобы личный состав мог отдохнуть и восстановиться. Идёт подготовка в учебных центрах, а также ведётся работа с украинскими "партнёрами" по скорейшему получению новых вооружений и техники, подчеркнул Сырский.

Тем временем Россия и Индия обсуждают масштабный совместный проект в Арктике.

Фото: Flickr/ Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).