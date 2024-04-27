ВСУ испытывают недостаток оружия и солдат, чтобы удержать Часов Яр. Как сообщает ТАСС, об этом заявил Роман Костенко, депутат Верховной рады Украины, в интервью украинскому изданию.

Костенко выразил надежду, что если американская помощь будет предоставлена быстро, то Часов Яр удастся удержать. Однако, в целом, ситуация такова, что ВСУ уже потеряли "лучших из лучших" при обороне Артемовска, как ранее заявлял секретарь Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос. Он также признал сложную ситуацию вокруг Часов Яра, где в настоящее время разворачиваются бои.

Чтобы хоть как-то затруднить наступление российской армии, ВСУ препятствуют эвакуации мирных жителей, используя их в качестве живого щита, как ранее заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.