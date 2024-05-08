На июльском саммите НАТО члены альянса могут утвердить декларацию с отказом от прямого военного вмешательства в конфликт на Украине, сообщает итальянское издание Corriere della Sera, ссылаясь на соответствующий проект документа.
"Никаких сапог на земле" — эта фраза, по данным издания, является ключевой в проекте.
"Североатлантический альянс не будет посылать солдат в бой", — говорится в публикации.
Также отмечается, что на конференции планируется передача председательства в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Стратегия, транслируемая Соединенными Штатами, не изменится, и в то же время западные лидеры готовятся к смене курса", — подчёркивает автор.
Очередной саммит НАТО будет проведён с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что эта конференция альянса станет "самой амбициозной" со времён окончания Холодной войны. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, на саммите не ожидается достижения договоренностей по вопросу принятия Украины в альянс, однако страны НАТО должны выделять вооружение Киеву в приоритетном порядке.
Фото: Государственный департамент США — Миссия США при НАТО (USNATO).
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