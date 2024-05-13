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В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:13

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Changan Uni-T, представленный в Китае в 2020 году, является частью новой линейки Uni. Автомобиль имеет размеры 4515/1870/1565 мм, колесную базу 2710 мм и оснащается 1,5-литровым турбомотором с мощностью 167 л. с. Особенности включают экокожаную отделку дверей, подогрев передних сидений и панорамную крышу, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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