Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Changan Uni-T, представленный в Китае в 2020 году, является частью новой линейки Uni. Автомобиль имеет размеры 4515/1870/1565 мм, колесную базу 2710 мм и оснащается 1,5-литровым турбомотором с мощностью 167 л. с. Особенности включают экокожаную отделку дверей, подогрев передних сидений и панорамную крышу, сообщает За Рулем.

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