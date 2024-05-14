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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:00

Захарова назвала "отчаянной" ложь Сунака о ядерной эскалации со стороны Путина

Официальный прсдтавитель МИД РФ Мария Захарова назвала "отчаянной ложью" заявления британского премьера Риши Сунака о ядерной эскалации и поставках газа.

Мир

США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

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Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе.

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Общество

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Отчисленному из МГУ студенту придётся покинуть Россию.

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В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

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