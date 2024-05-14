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Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:33

Из МГУ отчислили студента, собиравшего деньги на ВСУ

Украинский студент С. Гулько, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, отчислен в связи с попыткой сбора денег для ВСУ и распространение националистических материалов, сообщили в пресс-службе факультета.

Гулько был арестован 26 апреля, ему предъявили обвинение в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП) и сообщили о необходимости покинуть Россию.

Представители университета отметили, что мужчина учился на платной основе как иностранный студент. Успеваемость была удовлетворительной, но в связи с выявленными нарушениями руководство МГУ приняло решение его отчислить. По данным пресс-службы, во время учёбы Гулько не демонстрировал своих политических взглядов.

Ранее Роскосмос оценил вероятность продления эксплутации МКС после 2028 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexmartyn85 (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).

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