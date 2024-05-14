Украинский студент С. Гулько, обучавшийся на факультете фундаментальной медицины МГУ, отчислен в связи с попыткой сбора денег для ВСУ и распространение националистических материалов, сообщили в пресс-службе факультета.
Гулько был арестован 26 апреля, ему предъявили обвинение в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП) и сообщили о необходимости покинуть Россию.
Представители университета отметили, что мужчина учился на платной основе как иностранный студент. Успеваемость была удовлетворительной, но в связи с выявленными нарушениями руководство МГУ приняло решение его отчислить. По данным пресс-службы, во время учёбы Гулько не демонстрировал своих политических взглядов.
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Фото: commons.wikimedia.org/Alexmartyn85 (Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0).
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