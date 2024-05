Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.



Он сообщил, что Одной из мер, которые он предпринимает ежедневно, является обсуждение с одним или несколькими союзниками поставок на Украину дополнительных батарей Patriot.

Салливан заявил, что "рад сообщить", что недавно США получили позитивные известия от одного из своих союзников.



Он также отметил, что США продолжают искать Patriot и другие ПВО."Мы также рассматриваем другие системы, поскольку считаем, что некоторые союзники обладают возможностями, которыми они могли бы поделиться, а Соединенные Штаты могут оказать помощь в области противовоздушной обороны", — подчеркнул Салливан.

Американские власти ранее пояснили, что сами не имеют доступных установок такого рода.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)