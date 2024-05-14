Toyota Avalon, признанный порталом HotCars как самый надежный седан в мире, продается в России по цене от 3,75 миллионов рублей. Это предложение относится к модели 2022 года от официального дилера в Саратове, с конфигурацией Progressive Edition, которая включает адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль и другие опции.
Седан оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л. с. с вариатором и передним приводом. Версии с 2,5-литровым двигателем мощностью 209 л. с. и восьмиступенчатым автоматом стоят от 4,114 миллиона рублей.
Toyota Avalon доступен для покупки в различных регионах России, включая Омск и Пензу. Модель стала доступна на российском рынке через параллельный импорт в 2022 году и является прямой альтернативой ушедшей с рынка Camry, превосходя её в размерах и базируясь на той же платформе GA-K, сообщает За Рулем.
Фото: commons.wikimedia.org/Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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