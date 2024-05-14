Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин 16-17 мая совершит официальный визит в Китай в рамках своего первого зарубежного путешествия после вступления в должность главы государства.
По словам Ушакова перед представителями прессы, что касается международного взаимодействия, очевидно, что взаимодействие между обеими странами — это один из ключевых факторов стабилизации в мировых делах в целом. Москва и Пекин отмечают близкие или полностью совпадающие позиции по большинству внешнеполитических вопросов. Он отметил, что Россия ценит обдуманное отношение Китая к ситуации в Украине и предстоящей "мирной" конференции в Швейцарии, где власти КНР понимают, что обсуждать урегулирование кризиса на Украине без участия России неэффективно.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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