Издание Business Insider опубликовало выступление генерального инспектора на конгрессе США. В своей речи он посетовал на то, что украинские войска слишком активно используют артиллерию, поэтому вооружение приходит в негодность, а снарядов не хватает.

В докладе он пожаловался на быстрый темп стрельбы, из-за которого западные поставки нового арсенала выглядят достаточно жалко. Быстрый износ орудий же, по его мнению, полностью сбивает график профилактических работ. Из-за этого риск ранений бойцов увеличивается.

Ранее лидер Киева Владимир Зеленский признал, что Украина страдает от отсутствия поставок вооружения от ЕС, а у России критическое преимущество в артиллерии.