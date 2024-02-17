Издание Business Insider опубликовало выступление генерального инспектора на конгрессе США. В своей речи он посетовал на то, что украинские войска слишком активно используют артиллерию, поэтому вооружение приходит в негодность, а снарядов не хватает.
В докладе он пожаловался на быстрый темп стрельбы, из-за которого западные поставки нового арсенала выглядят достаточно жалко. Быстрый износ орудий же, по его мнению, полностью сбивает график профилактических работ. Из-за этого риск ранений бойцов увеличивается.
Ранее лидер Киева Владимир Зеленский признал, что Украина страдает от отсутствия поставок вооружения от ЕС, а у России критическое преимущество в артиллерии.
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