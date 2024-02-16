Во время всеукраинского телемарафона президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что стране не хватает поставок вооружения от западных партнеров. Также он признал, что сейчас у Российской Федерации критическое преимущество в артиллерии.

Зеленский еще поделился своими планами отправиться в турне по европейским странам, чтобы просить увеличения военной помощи Украине.

Ранее Сергей Лавров отмечал, что любой груз, который будет перевозить вооружение для Вооруженных сил Украины, станет для российской стороны законной целью для удара.