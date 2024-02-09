Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что военкоматы смогут работать круглосуточно. Как объяснил политик, это обусловлено условиями мобилизации и военного положения.
В течение 24 часов сотрудники могут производить все необходимые действия. Сюда входит ведение учета не только призывников, военнообязанных и резервистов, но и транспорта, который состоит на балансе ВСУ. Кроме того, военкоматы занимаются рассмотрением дел об административных правонарушениях, а также имеют полномочия накладывать взыскания.
Напомним, что ранее польское издание рассказало о страхе украинцев перед мобилизацией после того, как власти заявили о необходимости в полумиллионе бойцов.
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