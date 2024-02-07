Польское издание Polityka рассказало о страхе украинцев, который возник после слов Зеленского о мобилизации в ВСУ. Президент Украины сообщил, что потребуется еще полмилииона бойцов, чтобы продолжать конфликт с Россией.

- Настоящий страх овладел скрывающимися от призыва в армию мужчинами в конце декабря, - подчеркнули авторы публикации. - Тогда появилась информация, что армии нужно 450-500 тысяч новых солдат.

Во время своего выступления Зеленский отдельно сообщил, что авторы идеи - лидеры генштаба. Сейчас украинцы уже не так смотрят на службу в ВСУ: информацию об условия службы на передовой распространяется через знакомых и родственников.