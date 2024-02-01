Немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно планировал уволить главкома ВСУ Валерий Залужного. Однако пока планы остаются лишь на бумаге: заменить главкома некому, от поста отказываются все.
При этом авторы статьи упоминают, что генералы страны отказались признать решение об отстранении Залужного. Должность предлагали главе разведки Кириллу Буданову, а также командующему сухопутными войсками Александру Сырскому. Оба решили отказаться от предложенных возможностей занять такой пост. Ранее издание писало о начале кадровых перестановок в ВСУ.
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