Немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно планировал уволить главкома ВСУ Валерий Залужного. Однако пока планы остаются лишь на бумаге: заменить главкома некому, от поста отказываются все.

При этом авторы статьи упоминают, что генералы страны отказались признать решение об отстранении Залужного. Должность предлагали главе разведки Кириллу Буданову, а также командующему сухопутными войсками Александру Сырскому. Оба решили отказаться от предложенных возможностей занять такой пост. Ранее издание писало о начале кадровых перестановок в ВСУ.