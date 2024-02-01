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Кандидатов на место Залужного на Украине не нашлось
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:25

Кандидатов на место Залужного на Украине не нашлось

Немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский действительно планировал уволить главкома ВСУ Валерий Залужного. Однако пока планы остаются лишь на бумаге: заменить главкома некому, от поста отказываются все.

При этом авторы статьи упоминают, что генералы страны отказались признать решение об отстранении Залужного. Должность предлагали главе разведки Кириллу Буданову, а также командующему сухопутными войсками Александру Сырскому. Оба решили отказаться от предложенных возможностей занять такой пост. Ранее издание писало о начале кадровых перестановок в ВСУ.

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