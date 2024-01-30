Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерию Залужному добровольно покинуть пост, написав рапорт. Однако стороны не пришли к соглашению. Зеленский не предложил Залужному никакой должности при увольнении, Залужный же, в свою очередь, сообщил, что отказывается подписывать соответствующую бумагу как сейчас, так и в будущем.
Отказ Залужного покидать пост обусловлен и государственными правилами. Для снятия главкома с должности указом президента необходимо также представление министра обороны Рустема Умерова.
Однако, как считают эксперты, это только начало кадровых перестановок в командовании ВСУ и политическом руководстве страны.
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