МУС сделал запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) сделал запрос на выдачу ордера на арест двух израильских политиков - главы Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Данные сведения привел ТАСС, ссылаясь на официальный документ заявления прокурора Карима Хана.

МУС считает, что Нетаньяху и Галант являются ответственными за военные преступления, совершенные в секторе Газа и за многие другие действия против человечности.

Ко всему прочему, МУС пытается добиться выдачи ордера на арест еще трех человек, стоящих у руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

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