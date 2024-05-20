МУС сделал запрос на выдачу ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) сделал запрос на выдачу ордера на арест двух израильских политиков - главы Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Данные сведения привел ТАСС, ссылаясь на официальный документ заявления прокурора Карима Хана.
МУС считает, что Нетаньяху и Галант являются ответственными за военные преступления, совершенные в секторе Газа и за многие другие действия против человечности.
Ко всему прочему, МУС пытается добиться выдачи ордера на арест еще трех человек, стоящих у руководства радикального палестинского движения ХАМАС.
Фото: commons.wikimedia.org/justflix (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
НАТО выразило соболезнование народу Ирана
НАТО выразило свои соболезнования народу Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета.
Пассажиры, недавно посещавшие Россию, задержаны в аэропорту Кишинёва
Вероятная причина в том, что они недавно посещали Россию, отметка о пересечни границы с которой есть у них в паспорте.
В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов
Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".