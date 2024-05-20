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Британский суд решил рассмотреть новую апелляцию Ассанжа
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:08

Британский суд решил рассмотреть новую апелляцию Ассанжа

Американские власти, требующие экстрадиции в США Джулиана Ассанжа, основателя WikiLeaks, не могли убедить правосудие Великобритании, что права журналиста будут соблюдены. Поэтому сегодня в Лондоне Высокий суд Англии и Уэльса разрешил Джулиану оспорить принятое судом решение о его выдаче США.

Сторонники Джулиана Ассанжа собравшиеся на улице в знак поддержки у суда, встретили это его решение ликованием, передает Reuters.

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