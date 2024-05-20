Россия не получала запрос об участии в расследовании причин гибели авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.

В ответ на вопрос о потенциальном участии российских спецслужб в расследовании авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана,пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Тегерана не поступало никаких предложений или запросов на такую помощь.

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