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Иран не просил Россию участвовать в расследовании гибели Раиси
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:58

Иран не просил Россию участвовать в расследовании гибели Раиси

Россия не получала запрос об участии в расследовании причин гибели авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.

В ответ на вопрос о потенциальном участии российских спецслужб в расследовании авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана,пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Тегерана не поступало никаких предложений или запросов на такую помощь.

Фото: www.mehrnews.com/Maryam Kamyab (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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