Россия не получала запрос об участии в расследовании причин гибели авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрахим Раиси.
В ответ на вопрос о потенциальном участии российских спецслужб в расследовании авиакатастрофы, в результате которой погиб президент Ирана,пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Тегерана не поступало никаких предложений или запросов на такую помощь.
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Эксперт: ВС РФ молниеносно реагируют на угрозы ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube отметил, что российские военные теперь чрезвычайно быстро реагируют на угрозы со стороны ВСУ в зоне специальной военной операции.
Казем Джалли не в курсе версии о "теракте" с вертолетом президента Ирана
Посол Ирана в России заявил, что не в курсе версии о "теракте" в отношении потерпевшего крушения вертолета с президентом Раиси.
"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов
Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".
Блогер Паркер: ОС Windows XP и Windows 2000 заражаются вирусами после подключения интернета
В последнем эксперименте блогера Эрика Паркера было показано, что устаревшие операционные системы Windows XP и Windows 2000 мгновенно заражаются вирусами сразу после подключения к интернету без защиты.